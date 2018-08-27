toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ретро дня: ровно 10 лет назад Динамо разгромило Спартак в Киеве и прошло в групповой этап Лиги чемпионов

13:07 44 Читати українською
Ретро дня: ровно 10 лет назад Динамо разгромило Спартак в Киеве и прошло в групповой этап Лиги чемпионов
Динамо уничтожило Спартак в Киеве

27 августа 2008 года Динамо в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского повторно разгромило Спартак в квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня исполнилось 10 лет со дня победы Динамо над Спартаком в матче квалификации Лиги чемпионов 2008/09. После разгрома в Москве со счетом 4:1 подопечные Семина с таким же счетом переиграли Спартак и в Киеве.

25 самых памятных матчей в истории футбола независимой Украины

Мячи за "бело-синих" забивали Александр Алиев, Исмаэль Бангура и Артем Милевский (дважды). Общий счет 8:2 позволил Динамо пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, где киевляне заняли третье место в группе с лондонским Арсеналом, Порту и Фенербахче.

В том же сезоне подопечные Юрия Семина дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где драматично проиграли будущему победителю турнира Шахтеру.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Ретро Спартак Москва Спартак Москва Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
50
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук