Ретро дня: ровно 10 лет назад Динамо разгромило Спартак в Киеве и прошло в групповой этап Лиги чемпионов

27 августа 2008 года Динамо в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского повторно разгромило Спартак в квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня исполнилось 10 лет со дня победы Динамо над Спартаком в матче квалификации Лиги чемпионов 2008/09. После разгрома в Москве со счетом 4:1 подопечные Семина с таким же счетом переиграли Спартак и в Киеве.

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Мячи за "бело-синих" забивали Александр Алиев, Исмаэль Бангура и Артем Милевский (дважды). Общий счет 8:2 позволил Динамо пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, где киевляне заняли третье место в группе с лондонским Арсеналом, Порту и Фенербахче.

В том же сезоне подопечные Юрия Семина дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где драматично проиграли будущему победителю турнира Шахтеру.