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Ретро дня. Рівно 10 років тому Динамо знищило Спартак у Москві на Лужниках

16:50 363 Читать на русском
Ретро дня. Рівно 10 років тому Динамо знищило Спартак у Москві на Лужниках
Бангура, Мілвеський і Ко

13 серпня 2008 року київське Динамо під керівництвом Юрія Сьоміна знищило принципового суперника – московський Спартак.

Зустріч відбулася в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра розпочалася для киян не найкращим чином – вже на четвертій хвилині Шовковський пропустив від Нікіти Баженова.

Неузгоджені дії Плетікоси із захисниками Спартака дозволили Бангурі відновити паритет на 28-й хвилині, а перед перервою Артем Мілевський вже вивів Динамо вперед, вдало зігравши на добиванні.

Другий тайм розпочався приголомшливо для Спартака – Ель-Каддурі віддав геніальну передачу на Бангура, який забив третій м'яч. А наостанок гвінеєць ще й асистував Мілевському – 1:4, і доля путівки в груповий етап Ліги чемпіонів була фактично вирішена.

Втім, це не завадило Динамо і в київському матчі перемогти команду Станіслава Черчесова з таким же рахунком.

25 найпам'ятніших матчів в історії футболу незалежної України

Спартак Москва – Динамо Київ – 1:4

Голи: Баженов, 4 – Бангура, 28, Мілевський, 45, Бангура, 47, Мілевський, 85

Спартак: Плетікоса, Паршивлюк (Майдана, 60), Їранек, Штранцль (Філіпенко, 48), Фатхі, Ковач, Шишкін, Моцарт, Бистров, Баженов, Павлюченко (Дзюба, 74)

Динамо: Шовковський, Бетао, Михалик, Діакате, Несмачний, Ель-Каддурі, Вукоєвіч, Алієв (Гіоане, 76), Нінковіч, Мілевський (Морозюк, 90), Бангура (Кравець, 88)

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