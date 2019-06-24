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Реднапп вже назвав тріумфатора наступного сезону Ліги чемпіонів

06:00 612 Читать на русском
Реднапп вже назвав тріумфатора наступного сезону Ліги чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола / Фото SuperSport

Відомий англійський наставник Харрі Реднапп вважає, що давати прогнози ніколи не рано.

"Думаю, що в наступному сезоні Лігу чемпіонів виграє Манчестер Сіті. Мені здається, що настала їхня черга виграти трофей.

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Я вважаю, що англійські клуби будуть домінувати протягом наступних кількох років. Реал знаходиться в занепаді, Барселона не виглядає такою сильною, якою була раніше, Ліверпуль показав, що нам нема чого боятися іспанців", – цитує Реднаппа Metro.,

Нагадаємо, в минулому сезоні Манчестер Сіті покинув ЛЧ на стадії 1/4 фіналу, поступившись Тоттенхему.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Харрі Реднапп
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