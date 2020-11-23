"Найголовніше – відновитися до матчу з Ювентусом. Через ситуацію з коронавірусом, на жаль, це не так просто. Частково гравцям доводиться виконувати вдома роботу з відновлення. Але я думаю, що вони достатньо професіональні для цього.

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Очікую, що цей матч буде схожим на домашній у 3-му турі. Ми пропускали голи після власних помилок, але проаналізували їх. Тепер ми готові до матчу з Ювентусом на 100 %, чекаю його з нетерпінням", – цитує керманича "Фраді" офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що поєдинок Ювентус – Ференцварош відбудеться у вівторок, 24 листопада, в Турині. Початок матчу о 22:00.

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