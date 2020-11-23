"Самое главное – восстановиться к матчу с Ювентусом. Из-за ситуации с коронавирусом, к сожалению, это не так просто. Частично игрокам приходится выполнять дома работу по восстановлению. Но я думаю, что они достаточно профессиональны для этого.

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Ожидаю, что этот матч будет похожим на домашний в 3-м туре. Мы пропускали голы после ошибок, но проанализировали их. Теперь мы готовы к матчу с Ювентусом на 100 %, жду его с нетерпением", – цитирует наставника "Фради" официальный сайт клуба.

Напомним, что поединок Ювентус – Ференцварош состоится во вторник, 24 ноября, в Турине. Начало матча в 22:00.

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