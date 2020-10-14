Наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров пригадав своє дитинство та поділився своїми очікуваннями від поєдинку з Динамо в Лізі чемпіонів.

"Матч з Динамо в ЛЧ? Це буде нелегко. Я люблю київське Динамо, тут я став справжнім футболістом, десять років грав в команді. Я поважаю киян як суперника, але я повинен залишити свої емоції в стороні. Я професіонал, працюю на успіх Ференцвароша.

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Коли я був дитиною, все було трохи інакше. Я народився в Донецькій області і мріяв стати гравцем Шахтаря. Зрештою, я став гравцем Динамо.

У дитинстві я ще не був впевнений, що стану футболістом. Довгий час я одночасно займався волейболом, баскетболом і футболом. У мене було три тренування в день. Були тренування з баскетболу перед школою вранці, футбол після школи і волейбол ввечері. Це було моє життя, я любив спорт і не бачу свого майбутнього без спорту", – цитує Сергія Реброва Origo.

Нагадаємо, Ференцварош українського фахівця зустрінеться в Лізі чемпіонів з Динамо, Ювентусом та Барселоною.

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