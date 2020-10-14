Наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил свое детство и поделился ожиданиями от поединка с Динамо в Лиге чемпионов.

"Матч с Динамо в ЛЧ? Это будет нелегко. Я люблю киевское Динамо, здесь я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде. Я уважаю киевлян как соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал, работаю на успех Ференцвароша.

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Когда я был ребенком, все было несколько иначе. Я родился в Донецкой области и мечтал стать игроком Шахтера. В конце концов, я стал игроком Динамо.

В детстве я не был уверен, что стану футболистом. Долгое время я одновременно занимался волейболом, баскетболом и футболом. У меня было три тренировки в день. Были тренировки по баскетболу перед школой утром, футбол после школы и волейбол вечером. Это была моя жизнь, я любил спорт и не вижу своего будущего без спорта", – цитирует Сергея Реброва Origo.

Напомним, Ференцварош украинского специалиста встретится в Лиге чемпионов с Динамо, Ювентусом и Барселоной.

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