"Вершкові" видали жалюгідні квоти для гостьових фанатів на чвертьфінал Кубка Іспанії проти Атлетіко (26 січня) та другу гру 1/8 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля (15 березня), інформує AS.

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Реал виділив сусідам всього 334 квитки, хоча заявок було понад 4 тисячі. Правила Кубка та чемпіонату Іспанії жодним чином не регулюють це питання, тому керівництво Атлетіко не може змінити ситуацію. Чвертьфінал складається з одного матчу, який Реал проведе за тотальної переваги домашніх трибун.

У Лізі чемпіонів господарі зобов'язані гарантувати гостьовим вболівальникам щонайменше 5% від загальної місткості стадіону, проте й тут "вершкові" знайшли лазівку. Реал дає фанатам Ліверпуля лише 1400 квитків замість 4000, які передбачає Сантьяго Бернабеу. Мадридці посилаються на реконструкцію – мовляв, далеко не всі з 80 тисяч місць будуть доступними. Втім, основні роботи мали б завершитись до березня, і стадіон буде забитий під зав'язку. Ліверпуль добре знає про ці маніпуляції, тому погрожує Реалу дати ті ж скромні 1400 квитків під час першої зустрічі на Енфілді (21 лютого).

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