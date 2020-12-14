"Найголовніше, щоб ми були в хорошій формі. Коли це так, ми здатні перемогти кого завгодно. Історично ми завжди вважали за краще грати матч-відповідь вдома.

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Мені довелося взяти участь у декількох історичних камбеках – і своє поле, і вболівальники тоді мали великий вплив на результат. Нам потрібно здобути хороший результат в першому матчі у Бергамо, щоб повернутися в Мадрид з перевагою", – цитує Бутрагеньо прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, за результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 Реал зіграє проти Аталанти. Оскільки Королівський клуб був серед "сіяних" команд, то першу зустріч проведе на виїзді. Точний розклад ігор буде відомий пізніше. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 16, 17, 23 і 24 лютого, а матчі-відповіді – на 9, 10, 16 і 17 березня.

"Брюгге виглядає солідніше, ніж Динамо": Мирон Маркевич оцінив жеребкування Ліги Європи і ризикує з прогнозом