"Самое главное, чтобы мы были в хорошей форме. Если это так, мы способны победить кого угодно. Исторически мы всегда предпочитали играть ответный матч дома.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

Мне пришлось принять участие в нескольких исторических камбэках, и свое поле, и болельщики тогда имели большое влияние на результат. Нам нужно одержать хороший результат в первом матче в Бергамо, чтобы вернуться в Мадрид с преимуществом", – цитирует Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 Реал сыграет против Аталанты. Поскольку Королевский клуб был среди "сеяных" команд, то первую встречу проведет на выезде. Точное расписание игр будет известно позже. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные – на 9, 10, 16 и 17 марта.

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