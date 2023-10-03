Перед матчем Карло Анчелотті говорив про важливість надійної гри в обороні, але Реал пропустив відносно швидкий м'яч – на 19-й хвилині Естігор прийшов на розіграш кутового і з другої спроби відправив м'яч у сітку (після першої спроби від Натана м'яч поцілував поперечину).

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Однак "бланкос" пощастило з тим, що під керівництвом Руді Гарсії Наполі обороняється набагато гірше, ніж у попередньому чемпіонським сезоні. Все той самий Естігор не настільки надійний при виконанні своїх безпосередніх обов'язків. Формально в першому м'ячі винен капітан Ді Лоренцо, який обрізався під час передачі на Лоботку, але фактично норвежець підсунув м'яч Лоботці кількома миттєвостями раніше, хоча словак перебував у статиці та спиною до суперників Реала. Йому довелося віддавати пас на ближнього, його партнеру (Політано) – теж. Так м'яч опинився у капітана, який обрізався... Але потрібно відзначити й зусилля Беллінгема: Джуд у підкаті видряпав м'яч і вивів Вінісіуса Жуніора на ударну позицію.

Через сім хвилин англієць забив уже сам. Він протягнув м'яч із центру поля, обіграв усе того ж нещасного Естігора один в один у штрафному майданчику Наполі, після чого покарав Мерета. Торішня зв'язка центральних захисників Кім-Ррахмані подібного навряд чи дозволила, але кореєць зараз у Баварії, а косовар у лазареті.

У Реала виявився свій Естігор. На самому початку другого тайму капітан "бланкос" Начо в протистоянні з Осімхеном підіграв собі рукою. "Відмінне" доповнення до триматчевої дискваліфікації за грубий підкат проти Порту в матчі чемпіонату Іспанії з Жироною. До слова, цей пенальті став першим призначеним у ворота Реала в Лізі чемпіонів після перегляду головним арбітром відеоповтору.

Як і в матчі з Удінезе, Осімхен віддав право виконання 11-метрового удару Зєліньскі – і Пйотр не підвів. Кепа вгадав кут, але м'яч зрадницьки залетів у сітку від штанги воріт.

Реал дотиснув господарів наприкінці зустрічі. Після розіграшу кутового м'яч опинився в ногах у Вальверде, який розрядив свою гармату з дальньої дистанції. Снаряд вдарився об поперечину, і від спини Мерета залетів у сітку. Так Мадрид виграв цю битву важковаговиків.