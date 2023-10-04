Перед матчем Карло Анчелотти говорил о важности надёжной игры в обороне, но Реал пропустил относительно быстрый мяч – на 19-й минуте Эстигор пришёл на розыгрыш углового и со второй попытки отправил мяч в сетку (после первой попытки от Натана мяч поцеловал перекладину).

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Однако "бланкос" повезло с тем, что под руководством Руди Гарсии Наполи обороняется гораздо хуже, чем в предыдущем чемпионским сезоне. Всё тот же Эстигор не столь надёжен при выполнении своих непосредственных обязанностей. Формально в первом мяче виноват капитан Ди Лоренцо, который обрезался при передаче на Лоботку, но фактически норвежец подсунул мяч Лоботке несколькими мгновениями ранее, хотя словак находился в статике и спиной к соперникам Реала. Ему пришлось отдавать пас на ближнего, его партнёру (Политано) – тоже. Так мяч оказался у капитана, который обрезался... Но нужно отметить и усилия Беллингема: Джуд в подкате выцарапал мяч и вывел Винисиуса Жуниора на ударную позицию.

Спустя семь минут англичанин забил уже сам. Он протащил мяч с центра поля, обыграл всё того же несчастного Эстигора один в один в штрафной площади Наполи, после чего наказал Мерета. Прошлогодняя связка центральных защитников Ким-Ррахмани подобного вряд ли позволила, но кореец сейчас в Баварии, а косовар в лазарете.

У Реала оказался свой Эстигор. В самом начале второго тайма капитан "бланкос" Начо в противостоянии с Осимхеном подыграл себе рукой. "Отличное" дополнение к трёхматчевой дисквалификации за грубый подкат против Порту в матче чемпионата Испании с Жироной. К слову, этот пенальти стал первым назначенным в ворота Реала в Лиге чемпионов после просмотра главным арбитром видеоповтора.

Как и в матче с Удинезе, Осимхен отдал право исполнения 11-метрового удара Зелиньски – и Пётр не подвёл. Кепа угадал угол, но мяч предательски залетел в сетку от штанги ворот.

Реал дожал хозяев в конце встречи. После розыгрыша углового мяч оказался в ногах у Вальверде, который разрядил свою пушку с дальней дистанции. Снаряд ударился о перекладину, и от спины Мерета залетел в сетку. Так Мадрид выиграл эту битву тяжеловесов.