Легенда збірної Англії Гарі Лінекер залишився в захваті від матчу.

Екс-нападник, а нині експерт на телебаченні, прокоментував у своєму твіттері результат гри між Ліверпулем та Реалом. Лінекер отримав задоволення від матчу.

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"Ця гра божевільна. Навіть за їхніми смішно високими стандартами це екстраординарно. Реал є Реал", – написав у своєму твіттері експерт.

Real Madrid being Real Madrid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2023

Нагадаємо, що в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський клуб переграв Ліверпуль 5:2. Матч-відповідь запланована на 15 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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