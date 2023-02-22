"Реал є Реал": Лінекер зробив комплімент мадридцям після розгрому Ліверпуля
10:54 - Читать на русском
Легенда збірної Англії Гарі Лінекер залишився в захваті від матчу.
завершено
14’ Мохамед Салах
Вінісіус Жуніор 21’
Вінісіус Жуніор 36’
Едер Мілітао 47’
Карім Бензема 56’
Карім Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Вінісіус Жуніор
36’ Вінісіус Жуніор
47’ Едер Мілітао
56’ Карім Бензема
67’ Карім Бензема
Екс-нападник, а нині експерт на телебаченні, прокоментував у своєму твіттері результат гри між Ліверпулем та Реалом. Лінекер отримав задоволення від матчу.
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"Ця гра божевільна. Навіть за їхніми смішно високими стандартами це екстраординарно. Реал є Реал", – написав у своєму твіттері експерт.
Нагадаємо, що в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський клуб переграв Ліверпуль 5:2. Матч-відповідь запланована на 15 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
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