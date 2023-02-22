Легенда сборной Англии Гарри Линекер остался в восторге от матча.

Экс-нападающий, а ныне эксперт на телевидении, прокомментировал в своем твиттере результат игры между Ливерпулем и Реалом. Линекер получил удовольствие от матча.

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"Эта игра сумасшедшая. Даже по их смешно высоким стандартам это экстраординарно. Реал есть Реал", - написал в своем твиттере эксперт.

Real Madrid being Real Madrid. — Gary Lineker (@GaryLineker) February 21, 2023

Напомним, что в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл Ливерпуль 5:2. Ответный матч запланирован на 15 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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