"Реал есть Реал": Линекер сделал комплимент мадридцам после разгрома Ливерпуля
22 февраля 10:54 - Читати українською
Легенда сборной Англии Гарри Линекер остался в восторге от матча.
завершено
14’ Мохамед Салах
Винисиус Жуниор 21’
Винисиус Жуниор 36’
Эдер Милитао 47’
Карим Бензема 56’
Карим Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Винисиус Жуниор
36’ Винисиус Жуниор
47’ Эдер Милитао
56’ Карим Бензема
67’ Карим Бензема
Экс-нападающий, а ныне эксперт на телевидении, прокомментировал в своем твиттере результат игры между Ливерпулем и Реалом. Линекер получил удовольствие от матча.
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"Эта игра сумасшедшая. Даже по их смешно высоким стандартам это экстраординарно. Реал есть Реал", - написал в своем твиттере эксперт.
Напомним, что в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл Ливерпуль 5:2. Ответный матч запланирован на 15 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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