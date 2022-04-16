"Мадридці – королі цих змагань. У минулому Реал виграв чимало Ліг чемпіонів і, безумовно, є одною з найкращих команд у світі, але до матчу нам ще треба зіграти чимало ігор.

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів 2021/22

У них багато якісних гравців, деякі з них – найкращі у світі. Просто зараз Карім Бензема – один з найкращих форвардів у світі. Неймовірно, як він забиває. Нам треба буде розібратись, як із цим впоратись. Тренер розкаже, як і що робити.

Зараз я б сказав, що кожен матч схожий на фінал. Ми ж досі боремось за два титули. Подивимось. Подивимось, що вийде. Поки у нас наступна гра із Брайтоном", – цитує Зінченка AS.

Додамо, що перше півфінальне протистояння іспанського та англійського грандів заплановане на 26 квітня, а матч-відповідь – на 4 травня.

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