Карло Анчелотті після виїзду на Стемфорд Брідж провів ротацію. Асенсіо вийшов замість Родріго, Кроос і Модріч поступилися місцем Себальйосу та Чуамені, а Начо з Рюдігерем замінили Алабу (він мав пошкодження) й Карвахаля. Суперник був непростим, однак Ла Ліга у мадридців не в приорітеті.

Сельта тиждень тому обірвала 7-матчеву безпрограшну серію, а уругвайський хавбек Вейга влітку цілком може перейти у топ-клуб. Взагалі, склад і футбол у галісійців непогані, тож на Бернабеу очікували цікавого футболу. Втім, не все сталося, як гадалося – до перерви гості провели всього два удари по воротах.

Реал домінував, завдавши 11 пострілів, однак дійсно гольових моментів у команди довго не виникало. Тим не менш, перший небезпечний епізод одразу ж завершився взяттям воріт. Вінісіус на 42-й хвилині прорвався лівим флангом і прострілив на 11 метрів, а Асенсіо переправив м'яч у дальню дев'ятку – 1:0!

Між іншим, Марко забив восьмий гол у 2023 році. Жоден іспанський футболіст у топ-5 лігах Європи не може похизуватись такою результативністю. Вінісіус, своєю чергою, віддав 18-й асист у клубному сезоні – у додачу до 21 забитого м'яча.

Гол Асенсіо був хорошим знаком для Реала. Мадридці виграли 20 матчів поспіль у всіх турнірах, якщо забивав Марко. Дана прикмета отримала підтвердження всього через дві хвилини після перерви. Асенсіо виконав подачу з кутового, а Мілітао замкнув її точним ударом головою – 2:0!

Це був сьомий гол Едера у сезоні (5 у Ла Лізі). Лише п'ятьом захисникам Реала у ХХІ столітті вдалося забити стільки за один чемпіонат.

Defensas del Real Madrid que marcaron 5+ goles en una misma temporada en La Liga en el S.XXI:



Roberto Carlos

Fernando Hierro

Iván Helgera

Sergio Ramos

EDER MILITAO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 22, 2023

"Вершкові" були близькими і до розгрому. На 51-й хвилині Асенсіо отримав ідеальний пас від Вінісіуса на лінію штрафного, але в момент удару м'яч невдало підстрибнув. На 61-й же крос від Жуніора замикав Бензема – Карім бив головою з кількох метрів, однак голкіпер встиг зреагувати. На 66-й же Вільяр виручив, витягнувши постріл Вінісіуса з гострого кута.

У Сельти був шанс відродити інтригу внаслідок виходу Аспаса віч-на-віч. Яго почав обходити Тібо, але бельгієць не дав себе переграти. Щоправда, у даному епізоді існували серйозні підозри щодо офсайду. Так чи інакше, момент Аспаса став останнім у зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 2:0. "Королівський клуб" набрав 65 очок, відірвавшись від третьої позиції (там засів Атлетіко) на п'ять залікових балів. Сельта 36 пунктами в активі тримається на дванадцятій сходинці в турнірній таблиці.

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