Карло Анчелотти после выезда на Стэмфорд Бридж провел ротацию. Асенсио вышел вместо Родриго, Кроос и Модрич уступили место Себальосу и Чуамене, а Начо с Рюдигерем заменили Алабу (он имел повреждение) и Карвахаля. Соперник был непростым, однако Ла Лига у мадридцев не в приоритете.

Сельта неделю назад оборвала 7-матчевую беспроигрышную серию, а уругвайский хавбек Вейга летом вполне может перейти в топ-клуб. Вообще, состав и футбол у галисийцев неплохие, поэтому на Бернабеу ожидали интересного футбола. Впрочем, не все произошло, как думалось – до перерыва гости провели всего два удара по воротам.

Реал доминировал, нанеся 11 выстрелов, однако действительно голевых моментов у команды долго не возникало. Тем не менее, первый опасный эпизод сразу же завершился взятием ворот. Винисиус на 42-й минуте прорвался по левому флангу и прострелил на 11 метров, а Асенсио переправил мяч в дальнюю девятку – 1:0!

Между прочим, Марко забил восьмой гол в 2023 году. Ни один испанский футболист в топ-5 лигах Европы не может похвастаться такой результативностью. Винисиус, в свою очередь, отдал 18-й ассист в клубном сезоне – в дополнение к 21 забитому мячу.

Гол Асенсио был хорошим знаком для Реала. Мадридцы выиграли 20 матчей подряд во всех турнирах, если забивал Марко. Примета получила подтверждение всего через две минуты после перерыва. Асенсио выполнил подачу с углового, а Милитао замкнул ее точным ударом головой – 2:0!

Это был седьмой гол Эдера в сезоне (5 в Ла Лиге). Только пятерым защитникам Реала в XXI веке удалось забить столько за один чемпионат.

Defensas del Real Madrid que marcaron 5+ goles en una misma temporada en La Liga en el S.XXI:



Roberto Carlos

Fernando Hierro

Iván Helgera

Sergio Ramos

EDER MILITAO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 22, 2023

"Сливочные" были близки и к разгрому. На 51-й минуте Асенсио получил идеальный пас от Винисиуса на линию штрафной, но в момент удара мяч неудачно подпрыгнул. На 61-й же кросс от Жуниора замыкал Бензема – Карим бил головой с нескольких метров, однако голкипер успел среагировать. На 66-й же Вильяр выручил, вытащив выстрел Винисиуса с острого угла.

У Сельты был шанс возродить интригу вследствие выхода Аспаса один на один. Яго начал обходить Тибо, но бельгиец не дал себя переиграть. Правда, в данном эпизоде существовали серьезные подозрения относительно офсайда. Так или иначе, момент Аспаса стал последним во встрече.

Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 2:0. "Королевский клуб" набрал 65 очков, оторвавшись от третьей позиции (там засел Атлетико) на пять зачетных баллов. Сельта 36 пунктами в активе держится на двенадцатой строчке в турнирной таблице.

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