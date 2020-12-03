Серхіо Сантос, журналіст провідного іспанського видання AS, розповів про настрій у таборі мадридського клубу після матчу ЛЧ проти Шахтаря (0:2).

"В Іспанії кажуть, що Реалу потрібне перезавантаження. Команда стала слабшою за останні роки.

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Певні гравці, такі як Марсело або Іско, вже не на тому рівні, на якому вони виграли три Ліги чемпіонів поспіль, і, незважаючи на це, Зідан продовжує їм довіряти. Проте у клубі виправдовують поразку, що на матчі були відсутні троє ключових гравців – Рамос, Вальверде та Азар", – розповів Сантос у коментарі Футбол 24.

У квартеті В лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), випереджаючи Реал за додатковими показниками (7), а Інтер розташовується на дні (5).

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