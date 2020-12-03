Серхио Сантос, журналист ведущего испанского издания AS, рассказал о настроении в лагере мадридского клуба после матча ЛЧ против Шахтера (0:2).

"В Испании говорят, что Реалу требуется перезагрузка. Команда стала слабее за последние годы.

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Определенные игроки, такие как Марсело или Иско, уже не на том уровне, на котором они выиграли три Лиги чемпионов подряд, и, несмотря на это, Зидан продолжает им доверять. Однако в клубе оправдывают поражение отсутствием на матче трех ключевых игроков – Рамос, Вальверде и Азар", – рассказал Сантос в комментарии Футбол 24.

В квартете В лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), опережая Реал по дополнительным показателям (7), а Интер располагается на дне (5).

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