Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вийде з перших хвилин на гру четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Бенфіка програла всі три попередні матчі Ліги чемпіонів, не забивши жодного гола. Португальська команда перебуває на межі вильоту – сьогодні потрібна перемога в Іспанії.

Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру

Трубін зберіг за собою статус першого номера Бенфіки. Анатолій знову отримав місце в стартовому складі. Українець провів шикарний матч проти Інтера, але це не допомогло набрати очки.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Сілва, Отаменді, Морато – Невеш, Луїш, Маріу, Аурснес – Ді Марія, Кабрал, Рафа Сілва.

Матч Реал Сосьєдад – Бенфіка стартує о 19:45 за Києвом. Дивитися гру в прямому етері можна на MEGOGO.