Реал Сосьєдад – Бенфіка: Трубін в старті "орлів" на матч Ліги чемпіонів
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін вийде з перших хвилин на гру четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Бенфіка програла всі три попередні матчі Ліги чемпіонів, не забивши жодного гола. Португальська команда перебуває на межі вильоту – сьогодні потрібна перемога в Іспанії.
Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру
Трубін зберіг за собою статус першого номера Бенфіки. Анатолій знову отримав місце в стартовому складі. Українець провів шикарний матч проти Інтера, але це не допомогло набрати очки.
Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Сілва, Отаменді, Морато – Невеш, Луїш, Маріу, Аурснес – Ді Марія, Кабрал, Рафа Сілва.
Матч Реал Сосьєдад – Бенфіка стартує о 19:45 за Києвом. Дивитися гру в прямому етері можна на MEGOGO.