Реал Сосьедад – Бенфика: Трубин в старте "орлов" на матч Лиги чемпионов
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин выйдет с первых минут на игру четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Бенфика проиграла все три предыдущих матча Лиги чемпионов, не забив ни одного гола. Португальская команда находится на грани вылета – сегодня нужна победа в Испании.
Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.
Трубин сохранил за собой статус первого номера Бенфики. Анатолий снова получил место в стартовом составе. Украинец провел шикарный матч против Интера, но это не помогло набрать очки.
Стартовый состав Бенфики: Трубин – Силва, Отаменди, Морато – Невеш, Луиш, Мариу, Аурснес – Ди Мария, Кабрал, Рафа Силва.
Матч Реал Сосьедад – Бенфика стартует в 19:45 по Киеву. Смотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO.