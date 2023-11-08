Бенфика проиграла все три предыдущих матча Лиги чемпионов, не забив ни одного гола. Португальская команда находится на грани вылета – сегодня нужна победа в Испании.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.

Трубин сохранил за собой статус первого номера Бенфики. Анатолий снова получил место в стартовом составе. Украинец провел шикарный матч против Интера, но это не помогло набрать очки.

Стартовый состав Бенфики: Трубин – Силва, Отаменди, Морато – Невеш, Луиш, Мариу, Аурснес – Ди Мария, Кабрал, Рафа Силва.

Матч Реал Сосьедад – Бенфика стартует в 19:45 по Киеву. Смотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO.