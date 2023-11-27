Модріч має завтра пройти обстеження, аби визначитись, чи має він пошкодження, повідомляє El Chiringuito TV.

Лунін спричинив конфлікт у Реалі – Анчелотті полярної думки щодо українця з босами Мадрида

Скоріш за все, пропустить гру проти Наполі Браїм Діас – іспанець прибув на тренування на базу у Вальдебебасі, але його відправили додому відпочивати. Додамо, що хавбек не грав у вчорашньому матчі проти Кадіса.

До слова, поєдинок Реал – Наполі відбудеться 29 листопада, початок о 22:00.

Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом – Мадрид повернув лідерство у Прімері