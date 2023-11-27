Реал ризикує втратити лідера на матч Ліги чемпіонів
27 листопада 16:03 - Читать на русском
Мадридці мають нові проблеми перед поєдинком 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.
завершено
11’ Родріго
22’ Джуд Беллінгем
84’ Ніко Паз
90+4’ Хоселу
Джованні Сімеоне 10’
10’ Джованні Сімеоне
11’ Родріго
22’ Джуд Беллінгем
84’ Ніко Паз
90+4’ Хоселу
Модріч має завтра пройти обстеження, аби визначитись, чи має він пошкодження, повідомляє El Chiringuito TV.
Лунін спричинив конфлікт у Реалі – Анчелотті полярної думки щодо українця з босами Мадрида
Скоріш за все, пропустить гру проти Наполі Браїм Діас – іспанець прибув на тренування на базу у Вальдебебасі, але його відправили додому відпочивати. Додамо, що хавбек не грав у вчорашньому матчі проти Кадіса.
До слова, поєдинок Реал – Наполі відбудеться 29 листопада, початок о 22:00.
Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом – Мадрид повернув лідерство у Прімері
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter