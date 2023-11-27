Реал рискует потерять лидера на матч Лиги чемпионов
16:03 - Читати українською
Мадридцы имеют новые проблемы перед поединком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.
Модрич должен завтра пройти обследование, чтобы определиться, имеет ли он повреждения, сообщает El Chiringuito TV.
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Скорее всего, пропустит игру против Наполи Браим Диас – испанец прибыл на тренировку на базу в Вальдебебасе, но его отправили домой отдыхать. Добавим, что хавбек не играл во вчерашнем матче против Кадиса.
К слову, поединок Реал – Наполи состоится 29 ноября, начало в 22:00.
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