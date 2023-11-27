Модрич должен завтра пройти обследование, чтобы определиться, имеет ли он повреждения, сообщает El Chiringuito TV.

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Скорее всего, пропустит игру против Наполи Браим Диас – испанец прибыл на тренировку на базу в Вальдебебасе, но его отправили домой отдыхать. Добавим, что хавбек не играл во вчерашнем матче против Кадиса.

К слову, поединок Реал – Наполи состоится 29 ноября, начало в 22:00.

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