Реал зустрічається з Наполі в матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Наполі розпочинається о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Лунін здивований суворим вердиктом Анчелотті – гравці Реала шоковані поведінкою тренера і підтримують українця

Андрій Лунін виходить з перших хвилин у складі Реала. Карло Анчелотті не довіряє українському голкіперу, але змушений дати шанс, оскільки Кепа не встиг відновитися. Мадрид вже в плей-офф Ліги чемпіонів, а Наполі близький до того, щоб виконати завдання.

Стартові склади команд

Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Кроос, Вальверде, Себальйос, Беллінгем – Родріго, Браїм.

Запасні: Фран, Канісарес, Начо, Хоселу, Васкес, Гарсія, Мартін, Рас, Гонсало, Тео.

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Натан, Жезус – Замбо Ангісса, Лоботка, Зєліньскі – Політано, Сімеоне, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Ельмас, Осімхен, Дзербін, Каюст, Естігор, Дзанолі, Гаетано, Распадорі.