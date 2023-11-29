Реал встречается с Наполи в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылrf на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал - Наполи начинается в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Лунин удивлен суровым вердиктом Анчелотти – игроки Реала шокированы поведением тренера и поддерживают украинца

Андрей Лунин выходит с первых минут в составе Реала. Карло Анчелотти не доверяет украинскому голкиперу, но вынужден дать шанс, поскольку Кепа не успел восстановиться. Мадрид уже в плей-офф Лиги чемпионов, а Наполи близок к тому, чтобы выполнить задание.

Стартовые составы команд

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди – Кроос, Вальверде, Себальос, Беллингем – Родриго, Браим.

Запасные: Фран, Канисарес, Начо, Хосел, Васкес, Гарсия, Мартин, Рас, Гонсало, Тео.

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жезус – Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски – Политано, Симеоне, Кварацхелия.

Запасные: Контини, Голлини, Эльмас, Осимхен, Дзербин, Каюст, Эстигор, Дзаноли, Гаэтано, Распадори.