Минулорічні перемоги Шахтаря над Реалом закрутили голову українським вболівальникам (а, можливо, і футболістам). Всі очікували мінімум нічийного рахунку в черговій серії протистояння з грандом. Навіть Роберто Де Дзербі перед матчем з мадридцями у Києві дав зрозуміти, що "гірники" не сідатимуть в "автобус", а гратимуть з позиції сили – втім, "вершкові" жорстоко повернули нашу спільноту в реальність, забивши 5 голів без відповіді й без спротиву.

Реал – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Головним винуватцем цього фіаско одностайно визнали Роберто Де Дзербі. Італієць дійсно не став працювати від оборони, виставивши максимально агресивний склад без Степаненка. Якоїсь адаптації під особливості Реала проведено не було – донеччани просто збиралися контролювати м'яч через короткі розіграші та ривки Фернандо. Фулбеки знову почали зміщуватись в центр, відкриваючи простір вінгерам, хоча у попередніх матчах "гірники" відмовились від цього елементу.

Хвилин 10-15 такий футбол навіть виглядав перспективно, однак потім мадридці підлаштувалися, задушивши Шахтар високим і дуже інтенсивним пресингом. "Помаранчево-чорні" допускали занадто багато втрат при таких перепасовках, а повертати м'яч у центрі поля силами одного Майкона було нереально. Як наслідок, до 54-ї хвилини у донеччан був лише один удар по воротах (та і той заблокували), в той час як іспанці завдали 16 пострілів. Роберто Де Дзербі не змінив у своєму футболі нічого, за що й отримав заслужені 5 голів.

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Побиття від "вершкових" у Києві показало, що сліпий догматизм у нинішніх умовах є суїцидальним для Шахтаря в топ-матчах. Нововведення італійського коуча виглядають дуже сиро, старі проблеми з обороною не подолані, але донеччани все одно намагалися переволодіти й переатакувати Реал – хоча рік тому саме адаптація й кардинальна зміна складу принесли дві перемоги над грандом.

Цікаво подивитись, чи готовий Роберто Де Дзербі вчитись на своїх помилках і чи здатний Шахтар взагалі конкурувати на топ-рівні. Після матчу проти Ворскли у цьому виникають сумніви – в рівних складах домінували саме полтавці, а дотиснути середнячка УПЛ "гірники" змогли лишень наприкінці зустрічі, граючи у більшості з 30-ї хвилини. Там проявилися як давні проблеми з розкриттям закритої ігрової позиції, так і все більші труднощі у виході з-під пресингу. З Десною обидва аспекти команда підтягнула, влаштувавши розгром, але зараз цей суперник не є показовим.

Між тим, сьогодні Шахтарю бажано зачепитись хоча б за якісь очки, та і голи потрібно вже забивати. "Помаранчево-чорні" відстають від Реала та Шерифа на п'ять залікових балів, а від Інтера – на три. При цьому всі конкуренти мають позитивну різницю м'ячів, а у підопічних Роберто Де Дзербі в цій графі стоїть "- 7". І не факт, що в Тирасполі сьогодні не станеться сенсації. Словом, розклад жахливий, тож на Сантьяго Бернабеу необхідно здобувати результат. Бажано ще й забивати, але при цьому не можна розкриватись.

Для Реала також ще нічого не вирішено, тому сьогодні не варто сподіватись на відсутність мотивації у суперзірок. Тим паче, що останні матчі мадридців залишили неоднозначне враження: з одного боку, вони знищили Шахтар і перемогли Барсу на Камп Ноу, з іншого – не змогли вдома переграти Осасуну в битві за перше місце. Та і подальша звитяга над Ельче виглядала не дуже яскраво.

Проти Реала можна грати сміливо. У нього привізна лінія оборони, а сама команда перебуває на стадії перебудови – як у кадровому, так і в тактичному плані. Крім того, "вершкові" частенько починають матчі слабко, додаючи вже по ходу зустрічі – але в цьому криється і небезпека. Підопічні Карло Анчелотті чи не найкраще у цій ЛЧ адаптуються під особливості суперника, а їхня трійка у центрі поля все так же здатна розривати будь-кого. Це не заважає іспанським середнякам чіплятись за очки з "бланкос" – просто вони працюють тонко, без спроб переволодіти й перепресингувати гранда.

Кадрова ситуація

Шахтар вже змирився з втратою Траоре, а от пошкодження Педрінью виявилось вкрай недоречним – футбол "гірників" дуже сильно залежав від його відкривань між лініями. На щастя, інших серйозних проблем зі складом у донеччан немає. Прикро лишень, що Мораєс ще не встиг відновитись. Ну, і Коноплянка не завадив би – у заявку Женя теж не потрапив.

У Реала з лазарету повернулися Азар, Карвахаль і Маріано Діас, але останній не був внесений у заявку. На лікарняному ліжку залишаються Бейл, Вальверде та Себальйос. Крім того, через травму не зможе зіграти Родріго.

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Шахтар

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Каземіро, Модріч, Кроос – Вінісіус, Бензема, Азар

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Тете, Патрік, Соломон – Фернандо

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Всі все бачили у Києві. Якщо Шахтар продовжить грати так, як два тижні тому, то можна очікувати на новий розгром – втім, у настільки жахливий розклад не віриться. Як мінімум, сьогодні очікується вихід Степаненка, та і Реал останнім часом не показував чогось неймовірного.

Втім, "нулі" з Осасуною на Сантьяго Бернабеу не повинні вводити в оману щодо реальної розстановки сил. Мадридці залишаються фаворитами, а мотивація розбити Шахтар у них дуже висока – в разі перемоги мадридці на 90% вирішать питання виходу з групи. Підопічним Карло Анчелотті важливо зняти з себе осінній тягар ЛЧ, зосередившись на Ла Лізі.

"Вершкові" грамотно й інтенсивно пресингують. Поєдинок у Києві показав, що Шахтарю під таким тиском вижити практично нереально – команда допускає занадто багато втрат. В обороні ж у донеччан прохідний двір. В таких умовах прогнозувати щось, крім перемоги Реала, наївно. Але розгрому дійсно можна уникнути.

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