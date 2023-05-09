Реал Мадрид прийматиме Манчестер Сіті в рамках першого півфіналу Ліги чемпіонів 2022/23. Де дивитися матч онлайн та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 травня. Стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00. Цікаво, що другий рік поспіль ці команди посперечаються за право зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

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Де дивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Офіційним транслятором єврокубків на території України є медіасервіс MEGOGO, який покаже Реал Мадрид – Манчестер Сіті наживо, починаючи з 21:50. На цій же платформі о 21:00 стартує передматчева студія. Окрім того, трансляція буде доступна з перекладом жестовою мовою. Також переглянути матч можна на Volia TV. Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

До слова, історія протистоянь цих команд налічує 8 матчів – усі в Лізі чемпіонів. Наразі зберігається паритет – по три перемоги у кожного. Втретє Реал та Манчестер Сіті зустрінуться у півфіналі ЛЧ. Два попередні рази далі проходив Мадрид і ставав володарем трофея.