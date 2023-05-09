Реал Мадрид будет принимать Манчестер Сити в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов 2022/23. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити состоится во вторник, 9 мая. Стартовый свисток на Сантьяго Бернабеу прозвучит в 22:00. Интересно, что второй год подряд эти команды поспорят за право сыграть в финале Лиги чемпионов.

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Где смотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити

Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который покажет Реал Мадрид – Манчестер Сити вживую, начиная с 21:50. На этой же платформе в 21:00 стартует предматчевая студия. Кроме того, трансляция будет доступна с переводом на жестовой язык. Также просмотреть матч можно на Volia TV. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

К слову, история противостояний этих команд насчитывает 8 матчей – все в Лиге чемпионов. Пока сохраняется паритет – по три победы у каждого. В третий раз Реал и Манчестер Сити встретятся в полуфинале ЛЧ. Два предыдущих раза дальше проходил Мадрид и становился обладателем трофея.