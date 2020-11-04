Мадридський Реал здолав Інтер у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал Мадрид – Інтер.

Мадридці швидко здобули перевагу у два м'ячі – Бензема скористався "обрізкою" Хакімі, а Рамос вкотре підтвердив свій статус короля повітря. Відповідь Інтера була дуже ефектною. Барелла одним дотиком п'яти ідеально зловив м'яч, і Мартінес не мав права псувати таку красу – 2:1.

Реал Мадрид вирвав перемогу в Інтера у матчі з п'ятьма голами – "вершкові" наздогнали Шахтар у групі В

Інтер вже нібито оформив камбек на 68 хвилині, коли Перішіч відновив рівновагу. Втім, останнє слово було за Реалом. Бразильський дует Вінісіус-Родріго розіграв просту комбінацію, яка виявилася переможною.