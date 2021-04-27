Реал — Челси — видео голов
22:35 - Читати українською
Мадридский Реал принимает Челси в полуфинальном матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Челси на "Футбол 24".
Кристиан Пулишич 14’
14’ Кристиан Пулишич
Стартовое давление гостей дало результат уже на 14-й минуте. Кристиан Пулишич избежал офсайдной ловушки, ворвался в штрафную, обыграл Куртуа и мастерски отправил мяч в сетку.
Реал – Челси: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Видео гола Пулишича:
Отыграться "сливочным" помог стандарт. На 29-й минуте Карим Бензема после углового первым касанием подработал мяч на линии вратарской, а вторым роскошным выстрелом в падении пробил под перекладину – 1:1!
Видео гола Бензема:
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