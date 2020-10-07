Поєдинок стартового туру Ліги чемпіонів 2020/21 між мадридським Реалом і донецьким Шахтарем пройде на резервній арені Королівського клубу.

Шахтар розпочне Лігу чемпіонів поєдинком на стадіоні Альфредо Ді Стефано, який вміщує 6 тисяч глядачів. Саме тут Реал проводив свої домашні матчі після рестарту сезону 2019/20 у зв'язку з реконструкцією Сантьяго Бернабеу.

Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів 2020/21

Тепер же мадридці отримали дозвіл на проведення і поєдинків ЛЧ на цій арені. Стадіон Альфредо Ді Стефано прийме й інші матчі Реала в груповому турнірі – проти Інтера і Борусії Менхенгладбах, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Крім того, джерело вказує, що якщо підопічні Зідана вийдуть з групи, то УЄФА додатково розгляне можливість проведення матчів на Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, поєдинок Реал Мадрид – Шахтар запланований на 21 жовтня, початок – о 19:55 за Києвом.

Усі трансфери наших легіонерів літа-осені-2020: знову Бельгія, занепад екс-форварда Шахтаря, замість Баварії – Білорусь