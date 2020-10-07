Поединок стартового тура Лиги чемпионов 2020/21 между мадридским Реалом и донецким Шахтером пройдет на резервной арене Королевского клуба.

Шахтер начнет Лигу чемпионов поединком на стадионе Альфредо Ди Стефано, который вмещает 6 тысяч зрителей. Именно здесь Реал проводил свои домашние матчи после рестарта сезона 2019/20 в связи с реконструкцией Сантьяго Бернабеу.

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Теперь же мадридцы получили разрешение на проведение и поединков ЛЧ на этой арене. Стадион Альфредо Ди Стефано примет и другие матчи Реала в групповом турнире – против Интера и Боруссии Менхенгладбах, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Кроме того, источник указывает, что если подопечные Зидана выйдут из группы, то УЕФА дополнительно рассмотрит возможность проведения матчей на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, поединок Реал Мадрид – Шахтер запланирован на 21 октября, начало – в 19:55 по Киеву.

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