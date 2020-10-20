Реал Мадрид – Шахтар: передматчева прес-конференція Зінедіна Зідана, який остерігається "гірників" попри численні втрати
Наставник "вершкових" поспілкувався з журналістами напередодні стартового поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
"Я усвідомлюю, що коли Реал програє, то нас критикують. Але ми продовжуємо працювати так, як раніше. Ми йдемо до своєї мети та готуємося продемонструвати хорошу гру з Шахтарем. Ми збираємося битися в усіх матчах – не знаю, як складеться сезон, але команда зробить усе можливе, щоб потішити вболівальників. Зараз ми дійсно трохи заслуговуємо критики – як команда, так і я. Саме я – перший, кого треба критикувати.
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Ми знаємо, чого хочемо. Звісно, багато команд прагнуть виграти ЛЧ, серед них і Реал. Розумію, що нас очікують труднощі, але ми зробимо все можливе заради перемоги. Вся команда дуже багато очікує від Ліги чемпіонів. Єдине, що ми зараз можемо зробити – працювати якомога більше. Реал може грати краще і моя команда зробить все задля цього. На початку сезону чимало команд зіткнулися з труднощами – ми не стали виключенням. Втім, я впевнений, що ми будемо вдосконалюватися.
Травма Азара виявилася дещо серйознішою, ніж очікували, але він вже розпочав тренування. Я довіряю людям, які працюють над його відновленням. Сподіваюся, він скоро повернеться і стане важливою частиною команди протягом всього сезону.
У Рамоса виникли певні проблеми, він не тренувався. Я не збираюся ним ризикувати, як і будь-яким іншим футболістом. До матчу ще є час – побачимо, що станеться.
Що стосується Шахтаря, то у них є серйозні втрати на завтрашній матч, але це нічого не змінює. Це конкурентноспроможна команда, яка має глибину складу. Вони продемонстрували, що є міцним суперником. Наразі ми не думаємо про матч з Барселоною. Всі мої думки – лише про Шахтар. Якщо кожен з футболістів покаже все, на що здатен, то нас буде важко обіграти.
Футбол змінився, зараз гра вимагає більше інтенсивності. Ми готові до цього і наполегливо працюємо", – цитує Зідана Marca.
Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.
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