"Я усвідомлюю, що коли Реал програє, то нас критикують. Але ми продовжуємо працювати так, як раніше. Ми йдемо до своєї мети та готуємося продемонструвати хорошу гру з Шахтарем. Ми збираємося битися в усіх матчах – не знаю, як складеться сезон, але команда зробить усе можливе, щоб потішити вболівальників. Зараз ми дійсно трохи заслуговуємо критики – як команда, так і я. Саме я – перший, кого треба критикувати.

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Ми знаємо, чого хочемо. Звісно, багато команд прагнуть виграти ЛЧ, серед них і Реал. Розумію, що нас очікують труднощі, але ми зробимо все можливе заради перемоги. Вся команда дуже багато очікує від Ліги чемпіонів. Єдине, що ми зараз можемо зробити – працювати якомога більше. Реал може грати краще і моя команда зробить все задля цього. На початку сезону чимало команд зіткнулися з труднощами – ми не стали виключенням. Втім, я впевнений, що ми будемо вдосконалюватися.

Травма Азара виявилася дещо серйознішою, ніж очікували, але він вже розпочав тренування. Я довіряю людям, які працюють над його відновленням. Сподіваюся, він скоро повернеться і стане важливою частиною команди протягом всього сезону.

У Рамоса виникли певні проблеми, він не тренувався. Я не збираюся ним ризикувати, як і будь-яким іншим футболістом. До матчу ще є час – побачимо, що станеться.

Що стосується Шахтаря, то у них є серйозні втрати на завтрашній матч, але це нічого не змінює. Це конкурентноспроможна команда, яка має глибину складу. Вони продемонстрували, що є міцним суперником. Наразі ми не думаємо про матч з Барселоною. Всі мої думки – лише про Шахтар. Якщо кожен з футболістів покаже все, на що здатен, то нас буде важко обіграти.

Футбол змінився, зараз гра вимагає більше інтенсивності. Ми готові до цього і наполегливо працюємо", – цитує Зідана Marca.

Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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