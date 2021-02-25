Нагадаємо, Реал вирвав перемогу в Бергамо завдяки голу Ферлана Менді під завісу поєдинку. Більшу частину матчу Аталанта грала в меншості після суперечливого вилучення Ремо Фройлера, який отримав пряму червону картку вже на 18-й хвилині.

Аталанта – Реал Мадрид – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Гра була зіпсована. У минулому сезоні, після абсолютного хаосу, правила гри рукою були змінені. Тепер у нас є спокуса припинити будь-які контакти в футболі, і це самогубство для спорту. Мене нещодавно вилучили за те, що я щось сказав у Серії А, а якщо я скажу щось зараз, УЄФА дискваліфікує мене на місяць. Але це футбольне самогубство. У нас не може бути суддів, які ніколи не грали у футбол і не бачать різниці між контактом і фолом. Якщо вони цього не розрізняють, то їм варто піти і влаштуватися на іншу роботу.

Зараз арбітри мають все необхідне для роботи, навіть можливість дивитися повтори, і все одно помиляються. Ми так довго чекали цього матчу, а він виявився зруйнованим. Звісно, я не скаржуся на результат, адже Аталанта могла програти в будь-якому випадку, але ми, принаймні, могли зіграти у свою гру. Заміна Ілічіча, який вийшов лише у другому таймі? Я хотів зміцнити захист, але, на жаль, майже одразу ми пропустили.

Але шанси ще є. Ми поїдемо в Мадрид, щоб продемонструвати нашу найкращу гру. У Аталанти немає вибору – залишається тільки перемагати", – цитує Гасперіні Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Зауважимо, поєдинок обслуговував німець Тобіас Штілер. Матч-відповідь у Мадриді відбудеться 16 березня.

Реал на виїзді мінімально переміг Аталанту, граючи у більшості весь матч – Маліновський отримав вісім хвилин