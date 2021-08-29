Представители Реала, Барселоны и Ювентуса прорабатывают новый формат лиги и надеются на запуск соревнований, сообщает журналист Кристоф Винтербах в своем твиттере.

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Трио европейских грандов пришло к мысле, что клубы могут вылетать из Суперлиги и подниматься в нее. Сейчас рабочими являются 2 варианта смены участников дивизиона. Первый – вылет трех команд, выход двух из Суперлиги-2 и wildcard для еще одной команды. Второй – формирование Суперлиги-2 на основе результатов национальных чемпионатов и трех неудачников главной лиги.

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Напомним, что в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании элитной лиги. Однако, из-за сопротивления УЕФА, ФИФА и болельщиков проект просуществовал считанные дни. Настаивают на создании Европейской Суперлиги ныне лишь Реал, Барселона и Юве.

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