Андрій Лунін після дебюту в сезоні в сезоні Прімери виходить у стартовому складі на 2 поспіль поєдинок. Матч, як і онлайн-трансляція Реал Мадрид – Шахтар на "Футбол 24, стартує о 22:00. Іспанці очолюють турнірну таблицю групи F, набравши 6 очок і не пропустивши жодного м'яча. В українців 4 бали та друге місце. Напередодні Реал не виграв уперше за 10 матчів сезону, зігрвиш внічию проти Осасуни. "Гірники" ж розтрощили Металіст, демонуструючи 100-відсоткові показники на виїзді (3 перемоги із загальною різницею 11:2). Де дивитися матч Реал – Шахтар онлайн? Гру транслює канал MEGOGO Футбол Перший, де о 21:00 почне свою роботу студія, яка підсумує поєдинок відразу після фінального свистка.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Карло Анчелотті зробив лише дві зміни у стартовому складі після нічиєї з Осасуною. Едер Мілітао та Феде Вальверде замінили Антоніо Рюдігера з Дані Себальйосом.

Реал Мадрид: Лунін – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Чуамені, Кроос, Вальверде – Родріго, Бензема, Вінісіус