Андрей Лунин после дебюта в сезоне Примеры выходит в стартовом составе на 2 подряд поединок. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Шахтер на "Футбол 24, стартует в 22:00. Испанцы возглавляют турнирную таблицу группы F, набрав 6 очков и не пропустив ни одного мяча. У украинцев 4 балла и второе место. Накануне Реал не победил впервые за 10 матчей сезона, сыграв вничью против Осасуны. "Горняки" же разгромили Металлист в УПЛ, демонустрируя 100-процентные показатели на выезде (3 победы с общей разницей 11:2). Где смотреть матч Реал – Шахтер онлайн? Игру транслирует канал MEGOGO Футбол Первый, где в 21:00 начнет свою работу студия, которая подытожит поединок сразу после финального свистка.

Реал Мадрид – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Карло Анчелотти, который традиционно объявляет основу значительно раньше любого другого тренера, сделал лишь два изменения в стартовом составе после ничьей с Осасуной. Эдер Милитао и Феде Вальверде заменили Антонио Рюдигера с Дани Себальосом. Йовичевич и того меньше мудрит. Наставник Шахтера выпускает только Зубкова вместо Сикана по сравнению с игрой против Металлиста. Также отметим дебют в ЛЧ Богдана Михайличенко, ведь в предыдущих турах играл Лукас Тейлор. Бывший защитник Динамо вообще впервые в карьере выходит на матч Лиги чемпионов.

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Чуамени, Кроос, Вальверде – Родриго, Бензема, Винисиус

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Зубков