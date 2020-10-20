"Для мене ця група – найважча з усіх можливих, але я не шкодую. Думаю, це можливість насолоджуватися і підходити до кожної гри, як до справжньої битви. Нас мотивує ця складна група.

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Люди більше говорять про Реал та Інтер, але чомусь забувають про Борусію М. Я сміюся з тих, хто недооцінює їх – це ті ж люди, які рік тому вважали Аталанту слабкою командою. В підсумку ж підопічні Гасперіні були просто неймовірними. У німців – чудова команда, яку варто остерігатися", – розповів Каштру в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, Шахтар стартує в Лізі чемпіонів виїзним поєдинком з Реалом, який пройде 21 жовтня. В іншому поєдинку групи B Інтер прийме Борусію на Джузеппе Меацца.

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