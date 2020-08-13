РБ Лейпциг – Атлетіко: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг – Атлетіко

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу

12 серпня, 22:00. Лісабон, Жозе Альваладе

Головний арбітр: Шимон Марчиняк (Польща)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Насамперед, вкотре нагадаємо, що догравання Ліги чемпіонів проходить у Лісабоні і всі стадії складаються лише з одного матчу. На переможця цієї пари у півфіналі вже чекає ПСЖ, який вибив Аталанту Руслана Маліновського. РБ Лейпциг у нинішньому розіграші головного клубного турніру Європи вже був у столиці Португалії. В рамках першого туру групового етапу німці обіграли Бенфіку (2:1). Очевидно, колектив Юліана Нагельсманна не проти знову повернутися на домашню арену "орлів" – саме там пройде фінал. Натомість у Атлетіко не найкращі спогади про Лісабон – саме тут у 2014 році підопічні Дієго Сімеоне драматично програли у фіналі мадридському Реалу. Хоча, можливо цей факт стане для "матрацників" лише додатковою мотивацією.

РБ Лейпциг – Атлетіко: Феліш зможе зіграти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг

Аж до стадії 1/4 фіналу Лейпцигу щастило із суперниками. У групі німці зустрічалися з Ліоном, Бенфікою та пітерським Зенітом – як наслідок, перше місце у квартеті, яке давало переваги при жеребкуванні плей-офф. У 1/8 фіналу "бикам" протистояв лондонський Тоттенхем, але команда Жозе Моурінью саме переживала кризовий період і не створила бодай натяку на серйозний спротив, зазнавши двох поразок (0:3, 0:1). Таким чином, перший в історії Лейпцига вихід у плей-офф Ліги чемпіонів не завершився вже на першому ж етапі. Цілком зрозуміло, що зупинятися німці не планують.

Проте, Нагельсманну належало вирішити дуже серйозну проблему – Тімо Вернер відразу після завершення Бундесліги приєднався до Челсі. Важко сказати, чому "бики" не змогли зберегти свого найкращого бомбардира до кінця ЛЧ. Водночас, втрата нападника збірної Німеччини – це не лише про голи. Саме Вернер був ключовою фігурою у побудові гри, особливо це стосується ситеми пресингу. Лейпциг уже майже місяць не проводив офіційних матчів, отже у Нагельсманна було вдосталь часу, щоб навчити команду діяти без Вернера, але перевіряти ці напрацювання в дії доведеться у максимально складних умовах. До того ж, німецький клуб вперше гратиме з представником Іспанії у єврокубках.

Атлетіко

Суперниками мадридців на груповому етапі були Ювентус, Байєр та Локомотив. Атлетіко прогнозовано віддав перше місце у квартеті туринцям, а свій вихід у плей-офф оформив зі скрипом – поразка від Байєра змушувала обов'язково перемагати Локо в останньому турі. Проте, вже у 1/8 фіналу Дієго Сімеоне вдалося розбудити команду – мадридці залишили за бортом турніру чинних володарів трофею. Причому, Ліверпуль поступився у обох матчах, нехай навіть на Енфілді переможець визначався у овертаймі.

Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють

Головною подією у таборі мадридців напередодні зустрічі з німцями стала новина про виявлення коронавірусу у двох гравців. Шіме Врсалько та Анхель Корреа точно не зіграють. Втрату хорватського захисника не можна назвати фатального, а от реактивний чилієць протягом сезону часто рятував "матрацників" від поразок і втрати очок. Зрештою, Сімеоне може розраховувати на усіх ключових футболістів, у його команди більше досвіду в подібних турнірах та елементарно більше класу. Не дивно, що саме Атлетіко вважають фаворитом протистояння. Однак це ще потрібно підтвердити на полі.

Орієнтовні склади на матч РБ Лейпциг – Атлетіко

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукієле, Кампль, Лаймер, Анхелиньо – Форсберг, Забитцер – Поульсен

Атлетіко: Облак – Аріас, Хіменес, Савіч, Лоді – Лемар﻿, Коке, Сауль, Карраско – Феліш, Коста

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Будьмо відвертими, вихід Лейпцига у півфінал у будь-якому разі буде сприйматися сенсаційно. Так було б навіть, якби Вернер все ще був у команді. Німці точно дадуть бій фавориту, але не будуть налаштовуватися на цю зустріч, як на матч всього життя. Про це відверто говорив сам Нагельсманн. "Ми не можемо розглядати Лігу чемпіонів як грандіозну кульмінацію сезону, оскільки вже зовсім скоро стартують Кубок Німеччини і Бундесліга. Матчі в Португалії краще розглядати як своєрідний передсезонний турнір", – заявив наставник Лейпцига.

Для Атлетіко ситуація протилежна – банда Сімеоне після двох програних фіналів (2014 і 2016) хоче нарешті підкорити європейську вершину. Формат з одноматчевими протистояннями точно на руку мадридцям, які вміють грати на результат і майстерно "сушити" гру, коли це необхідно. "Індійці" у нинішній ЛЧ провели 8 матчів, і в шести випадках у них було забито менше трьох голів. Звісно, тривала відсутність ігрової практики мусить позначитися на концентрації, але цей фактор стосується обох команд. Ризикнемо поставити на суху перемогу Атлетіко.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Аталантою – Маліновський драматично вилетів з Ліги чемпіонів