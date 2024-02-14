Голкіпер Реала Андрій Лунін провів видатний матч проти РБ Лейпциг у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридці втримали мінімальну перемогу завдяки чудовій грі українця. Лунін здійснив дев'ять сейвів, серед яких були по-справжньому складні. Однак УЄФА найкращим гравцем матчу визнав автора єдиного забитого м'яча Браїма Діаса.

Парад сейвів Луніна врятував Реал у Німеччині – "вершкові" втримали перемогу над РБ Лейпциг у 1/8 фіналу ЛЧ

Іспанець виявився не таким заангажованим, вирішивши розділити мить тріумфу з Луніним. У своїх соцмережах Діас опублікував спільне фото з українцем, додавши підпис: "Це також твоя нагорода. Неймовірний матч Андрія Луніна".