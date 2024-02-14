Голкипер Реала Андрей Лунин провел выдающийся матч против РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы удержали минимальную победу благодаря великолепной игре украинца. Лунин совершил девять сейвов, среди которых были по-настоящему сложные. Однако УЕФА лучшим игроком матча признал автора единственного забитого мяча Браима Диаса.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии – "сливочные" удержали победу над РБ Лейпциг в 1/8 финала ЛЧ

Испанец оказался не таким заангажированным, решив разделить миг триумфа с Луниным. В своих соцсетях Диас опубликовал совместное фото с украинцем, добавив подпись: "Это также твоя награда. Невероятный матч Андрея Лунина".