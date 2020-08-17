РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Томаса Тухеля

"Неможливо передбачити майбутнє. Я був тренером дубля Аугсбурга, а Нагельсманн – 20-річним гравцем. На жаль, він постійно травмувався. Але я попросив його допомогти мені в якості скаута, і він виконав чудову роботу. Подивіться, ким він став.

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Ми тут, тому що заслужили це. Ми провели відмінний сезон і багато працювали. Ми серйозно сприймали кожен матч. Але зараз не варто говорити про минуле, тільки про сьогодення. Ми бажаємо досягти успіху. Хочемо, щоб важка робота, яку ми виконали, була винагороджена.

Ми знаємо, що Лейпциг змінює тактику в залежності від матчу. Вони можуть внести корективи прямо по ходу гри. Буде складний матч, до якого потрібно добре підготуватися. Наприклад, проти Атлетіко вони грали 4-4-2. Але нам потрібно зосередитися на собі, на нашій тактиці і структурі, на наших якостях – і спробувати нав'язати свою гру.

Нагельсманн грав у мене тільки один сезон і часто був травмований. Він постійно ставив питання тренерам, але в той час, напевно, було занадто рано, щоб розгледіти в ньому майбутнього фахівця. Він дуже уважний до деталей. Можна легко побачити його любов до тактики і деталей при підготовці до матчу", – цитує Тухеля сайт UEFA.

Нагадаємо, двобій ПСЖ та РБ Лейпциг в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 серпня, початок о 22:00.

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