РБ Лейпциг – ПСЖ: предматчевая пресс-конференция Томаса Тухеля

"Невозможно предсказать будущее. Я был тренером дубля Аугсбурга, а Нагельсманн – 20-летним игроком. К сожалению, он постоянно травмировался. Но я попросил его помочь мне в качестве скаута, и он выполнил прекрасную работу. Посмотрите, кем он стал.

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Мы здесь, потому что заслужили это. Мы провели отличный сезон и много работали. Мы серьезно воспринимали каждый матч. Но сейчас не стоит говорить о прошлом, только о настоящем. Мы хотим добиться успеха. Хотим, чтобы тяжелая работа, которую мы проделали, была вознаграждена.

Мы знаем, что Лейпциг меняет тактику в зависимости от матча. Они могут внести коррективы прямо по ходу игры. Будет сложный матч, к которому нужно хорошо подготовиться. Например, против Атлетико они играли 4-4-2. Но нам нужно сосредоточиться на себе, на нашей тактике и структуре, на наших качествах – и попытаться навязать свою игру.

Нагельсманн играл у меня только один сезон и часто был травмирован. Он постоянно задавал вопросы тренерам, но в то время, наверное, было слишком рано, чтобы разглядеть в нем будущего специалиста. Он очень внимателен к деталям. Можно легко увидеть его любовь к тактике и деталей при подготовке к матчу", – цитирует Тухеля сайт UEFA.

Напомним, поединок ПСЖ и РБ Лейпциг в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 18 августа, начало в 22:00.

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