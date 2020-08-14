РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

РБ Лейпциг обіграв Атлетіко (2:1) та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Першу половину поєдинку суперники провели на рівних, але без голів. Після перерви німецькій команді вдалось шокувати підопічних Сімеоне швидким голом. Позиційна атака "биків" завершилась навісом з правого флангу, який успішно головою замкнув Дані Ольмо.

РБ Лейпциг пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно вибивши Атлетіко

Після виходу на заміну талант Атлетіко Жоау Феліш заробив пенальті та сам його реалізував, вирівнявши становище. Нічийний рахунок протримався до останніх хвилин, а під завісу зустрічі півзахисник Тайлер Адамс за допомогою рикошету вирвав для РБ Лейпциг перемогу.

У півфіналі "бики" зіграють з ПСЖ. Поєдинок відбудеться 18 серпня о 22:00.