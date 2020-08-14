РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Першу половину поєдинку суперники провели на рівних, але без голів. Після перерви німецькій команді вдалось шокувати підопічних Сімеоне швидким голом. Позиційна атака "биків" завершилась навісом з правого флангу, який успішно головою замкнув Дані Ольмо.
РБ Лейпциг пройшов у півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно вибивши Атлетіко
Після виходу на заміну талант Атлетіко Жоау Феліш заробив пенальті та сам його реалізував, вирівнявши становище. Нічийний рахунок протримався до останніх хвилин, а під завісу зустрічі півзахисник Тайлер Адамс за допомогою рикошету вирвав для РБ Лейпциг перемогу.
У півфіналі "бики" зіграють з ПСЖ. Поєдинок відбудеться 18 серпня о 22:00.