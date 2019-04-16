Рашфорд засипав Барселону компліментами напередодні вирішального матчу в Лізі чемпіонів

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Я думаю, що ми повинні згуртовано діяти. Коли у них м'яч, нам слід активно пресингувати. Коли у нас м'яч, то необхідно всім бути напоготові, щоб у разі втрати відразу ж намагатись його відбирати.

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Барселона – найкраща команда в світі з найкращими гравцями, і ми знали, що нам постійно буде важко. Перша гра вийшла досить рівною. Треба позитивно підійти до гри і просто зробити свою роботу", – цитує Рашфорда Mirror.

Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, перший поєдинок 1/4 фіналу ЛІги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною закінчився перемогою кталонців з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 16 квітня, о 22:00.