Барселона – Манчестер Юнайтед: Сульшер взяв на поєдинок 22 футболісти

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер визначився, кого взяти на поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Разом з тренерським штабом на поєдинок з Барселоною вирушили:

Воротарі: Давід Де Хеа, Серхіо Ромеро, Лі Грант,

Захисники: Діогу Далот, Маттео Дарміан, Ешлі Янг, Філ Джонс, Віктор Лінделеф, Маркос Рохо, Кріс Смоллінг, Люк Шоу,

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Півзахисники: Фред, Неманья Матіч, Скотт Мактомінай, Андреас Перейра, Поль Погба, Джессі Лінгард, Хуан Мата,

Нападники: Антоні Марсьяль, Алексіс Санчес, Ромелу Лукаку, Маркус Рашфорд.

До слова, Люк Шоу, який також потрапив до делегації Манчестер Юнайтед на матч проти Барселони, не зможе взяти участь у поєдинку через перебір жовтих карток.

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Нагадаємо, перша гра між Манчестер Юнайтед та Барселоною закінчилась перемогою каталонців з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться завтра, 16 квітня, початок о 22:00.