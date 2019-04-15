Барселона – Манчестер Юнайтед: Сульшер взяв на поєдинок 22 футболісти

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер визначився, кого взяти на поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Разом з тренерським штабом на поєдинок з Барселоною вирушили:
Воротарі: Давід Де Хеа, Серхіо Ромеро, Лі Грант,
Захисники: Діогу Далот, Маттео Дарміан, Ешлі Янг, Філ Джонс, Віктор Лінделеф, Маркос Рохо, Кріс Смоллінг, Люк Шоу,
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Півзахисники: Фред, Неманья Матіч, Скотт Мактомінай, Андреас Перейра, Поль Погба, Джессі Лінгард, Хуан Мата,
Нападники: Антоні Марсьяль, Алексіс Санчес, Ромелу Лукаку, Маркус Рашфорд.
До слова, Люк Шоу, який також потрапив до делегації Манчестер Юнайтед на матч проти Барселони, не зможе взяти участь у поєдинку через перебір жовтих карток.
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Нагадаємо, перша гра між Манчестер Юнайтед та Барселоною закінчилась перемогою каталонців з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться завтра, 16 квітня, початок о 22:00.