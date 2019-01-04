Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона приймає Манчестер Юнайтед в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Барселона – Манчестер Юнайтед

16 квітня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Барселона та Манчестер Юнайтед на Камп Ноу визначать півфіналіста Ліги чемпіонів 2018/19. Після доволі рівного першого поєдинку саме команда Ернесто Вальверде стала фаворитом протистояння, здобувши мінімальну перемогу на виїзді.

Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Автогол Люка Шоу в дебюті поєдинку став єдиним забитим м'ячем у тій зустрічі. До слова, англійський захисник не зможе допомогти МЮ в матчі-відповіді через дискваліфікацію, але прилетів у Барселону разом з партнерами по команді.

Таким чином, для виходу у півфінал за підсумками основного часу манкуніанцям слід забивати щонайменше двічі. Завдання неймовірно складне, проте у 1/8 фіналу команда Сульшера здійснила ще більш вражаючий камбек – після домашньої поразки 0:2 від ПСЖ МЮ на виїзді здобув необхідну перемогу з рахунком 3:1 та вийшов у наступну стадію, вибивши одного з фаворитів турніру.

Проте у матчі з Барселоною манкуніанцям буде важко повторити аналогічний трюк. Каталонці і так перебувають у хорошій формі, а ще й не програли жодного домашнього поєдинку в нинішній Лізі чемпіонів. Серед чотирьох опонентів "блаугранас" на Камп Ноу Барселоні не програв лише Тоттенхем, який повіз додому нічию 1:1. Втім, навіть такий результат не влаштує команду Уле Гуннара Сульшера. Хоча Манчестер Юнайтед також демонструє вміння грати на виїзді – манкуніанці в поточному розіграші ЛЧ вже здолали в гостях Янг Бойз, Ювентус та вже згаданий ПСЖ.

До слова, з Камп Ноу у 46-річного норвежця пов'язані приємні спогади, адже саме на цьому стадіоні він забив переможний гол у ворота Баварії в легендарному фіналі ЛЧ 1998/99.

Після першого раунду протистояння обидві команди провели матчі у національних чемпіонатах. Манчестер Юнайтед у важкому поєдинку здолав Вест Хем завдяки дублю Поля Погба та продовжує боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що обидва м'ячі французький півзахисник провів з пенальті.

А от Барселона примудрилась втратити очки у матчі з аутсайдером Ла Ліги Уескою та підпустила Атлетіко на відстань 9-ти очок за 6 турів до фінішу. Так, Вальверде виставив далеко не оптимальний склад, давши шанс резервістам, але при всій повазі до Уески, команда рівня Барселони зобов'язана обігрувати такого суперника.

Найкращі камбеки плей-офф Ліги чемпіонів

Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на трамованих Байї, Ерреру та Валенсію, а також дискваліфікованого Шоу. Під певним питанням участь Алексіса Санчеса та Неманьї Матіча, хоча обоє прилетіли в Іспанію разом з командою. У Барселони ситуація краща – поза грою лише Рафінья та, ймовірно, Вермален. Натомість Ліонель Мессі, який отримав неприємну травму носа у першому матчі, здоровий та готовий зіграти.

До слова, аргентинець є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів 2018/19 – в його активі 8 голів. Стільки ж у Роберта Лєвандовскі, який вже завершив виступи в турнірі.

Статистика протистояння

Манчестер Юнайтед та Барселона провели між собою 15 матчів (6 перемог у каталонців, 5 – у МЮ, ще 4 поєдинки завершились миром). Різниця голів – 24:20 на користь "блаугранас". На Камп Ноу команди зустрічались 4 рази, з них двічі тріумфували господарі (2:0 та 4:0), а ще два матчі переможця не виявили (3:3 та 0:0).

Команди двічі грали між собою у фіналах Ліги чемпіонів – в сезонах 2008/09 та 2010/11, обидва завершились перемогою Барселони – 2:0 та 3:1 відповідно. Як бачимо, статистика на боці Барселони, але це лише лірика – однозначно, що все вирішуватиметься безпосередньо на полі Камп Ноу.

Орієнтовні склади

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі, Суарес, Дембеле

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Смоллінг, Янг – Мактомінай, Фред, Погба – Рашфорд, Лукаку, Марсьяль

Травмовані: Рафінья – Валенсія, Байї, Еррера

Під питанням: Вермален – Матіч, Алексіс Санчес

Дискваліфікація: Шоу (Манчестер Юнайтед)

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Манчестер Юнайтед, звісно, спробує відіграти на Камп Ноу домашню поразку. Команда Уле Гуннара Сульшера в 1/8 фіналу здійснила ще більш вражаючий камбек, проте навряд чи щось подібне трапиться і зараз. Барселона не повторить свою помилку у протистоянні з Ромою річної давнини та вийде у півфінал Ліги чемпіонів.

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