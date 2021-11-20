"Рамос – переможець чемпіонату світу, футболіст високого рівня. Складно прийняти те, що він грає не так багато, як нам хотілося б, але він працює і прогресує. Нам потрібно зберігати спокій, адже Серхіо спокійний, а це означає, що він скоро повернеться до складу.

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Він повноцінно тренувався тричі цього тижня. Він чудово витримує навантаження, це важливий крок до повернення на поле", – цитує Почеттіно Goal.

Нагадаємо, Серхіо влітку перебрався до столиці Франції на правах вільного агента після багаторічної кар'єри у Реалі. Через травми Рамос поки не мав можливості дебютувати за ПСЖ.

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