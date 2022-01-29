Защитник ПСЖ Серхио Рамос в очередной раз не может тренироваться из-за проблем со здоровьем.

Летом испанец перебрался в Париж на правах свободного агента, но пока не может закрепиться в составе команды. Причиной стала не конкуренция, а постоянные травмы Рамоса.

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На прошлой неделе Серхио провел полный матч против Реймса и забил свой дебютный гол за ПСЖ. Однако игру с Ниццей (31 января) снова пропустит. Защитник почувствовал дискомфорт в мышцах и перестал тренироваться. Тяжесть травмы будет оценена позже, сообщает Le Parisien.

После своего перехода в ПСЖ Рамос пять раз выходил на поле в официальных матчах, суммарно сыграв 283 минуты. Интересно, что уже 15 февраля парижан ждет встреча с бывшей командой Серхио. Реал прибудет в столицу Франции в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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