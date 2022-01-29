"На нас чекає складний матч. Наш матч – це достроковий фінал Ліги чемпіонів, гадаю, що ми впораємося. У такій грі все вирішать деталі, один сейв чи гол. Важливо зберігати концентрацію, підійти до гри без травм та дискваліфікацій.

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У ПСЖ є чудові футболісти. Мессі, Мбаппе, Неймар… Але це ще не все. У них таланти у всіх лініях, але футбол сьогодні – більше командна гра, ніж індивідуальна.

ПСЖ любить володіти м'ячем, нам доведеться постаратися забрати його. Вони мають якість і швидкість попереду, важливо зупиняти контратаки при втратах. Потрібна ефективність. Якщо буде три шанси, то треба забити два", – пояснив Куртуа в інтерв'ю AS.

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